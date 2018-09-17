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Melmek’te Ceviz Yetiştiriciliği Kursu Açıldı

Melikgazi Belediyesi Mel-Mek kursları çerçevesinde ceviz yetiştiriciliği kursu açtı. Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek kurs için başvurular başladı.

Melmek’te Ceviz Yetiştiriciliği Kursu Açıldı

Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere ceviz çeşitleri, ceviz fidanları, ceviz dikimi, ilaçlama, hasat ve depolama, ceviz hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri gibi konularda eğitim verileceğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu sayede kursiyerlerin sertifikalı birer ceviz yetiştiricisi olmalarının sağlanacağını söyledi.

Ceviz yetiştiriciliğinin düşük maliyetli ancak ekonomik olarak ciddi bir gelir kaynağı olduğunun ifade eden Başkan Büyükkılıç “Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli ceviz yetiştiricisi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet fotoğraf ve öğrenim belgesi ile Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.


Haber: Ekrem Nazlı
 

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