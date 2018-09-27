Melmek’te Diksiyon, Spikerlik Ve Sunuculuk Kursu Açılıyor

Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlen kurslara yoğun ilgi gösteriliyor.

Teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek eğitimlerle kursiyerlere görsel medya, televizyon haberciliği ve programcılığı, habercilik çeşitleri, haber yazma teknikleri, muhabirlik, programcılık, canlı program çekimleri, spikerlikte jest ve mimik, bakış, duruş ve kamera açıları, spiker okumalarında duyguları yansıtma, sunuculukta jest ve mimik, sunucunun programa hazırlanması ve soru sorma teknikleri gibi konularda eğitim verileceğini söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, MEL-MEK’ten mezun olduktan sonra kursiyerlerin medyanın yayın kollarında çalışma veya kendilerini geliştirme imkanı bulabileceklerini belirtti.



“Kurs çerçevesinde kursiyerlerin eğitim boyunca iki kitapçıkta eğitim göreceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,“Düzenleyeceğimiz kurs sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli birer medya çalışan olarak görev alabileceklerini amaçlıyoruz” dedi.



Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kursa katılmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi,1 adet fotoğraf ve öğrenim belgesi ile Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.







Haber: Ekrem Nazlı