MEMDUH BAŞKAN KIŞ ÖDENEĞi iSTiYOR

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinin coğrafi yapısı gereği kış aylarının uzun, sert ve çetin geçtiğini belediye olarak kar ile mücadele, buzlanmaya karşın çalışma gibi yatırım ve hizmetlerin büyük maliyetler oluşturduğunu söyledi. Kış aylarında kar temizle çalışması için 3 vardiya ekipler oluşturulduğu hatta birçok ani kar yağışlarında özel sektörden araç kiraladıklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kış aylarında yapılan kar ile mücadele çalışmalarının maliyeti çok fazla olmaktadır. Çünkü tamamen ağır iş makineleri çalışmakta ve dondurucu soğukta yakıt gideri artmaktadır. Karların yollarda greyderlerle toplanması, kepçe ile kamyonlara yüklenmesi ve kamyonların şehir dışına taşımasındaki maliyet yaz aylarındaki çalışmaların çok üstünde olmaktadır. Ancak belediye bütçesi de bu tür hizmetler sanki yatırım ve alt yapı yatırımı için alınan araç gereçlere gider olarak gösterilmektedir. Dolayısı ile turizm bölgelerinde yerel yönetimlere sağlanan turizm yatırım ödeneği ve yatırımı kış aylarında da bizim gibi yerel yönetimlere Kış ödeneği verilmelidir. Kış aylarında 3 günlük kar ile mücadele çalışmamız, yaz aylarındaki 15 günlük ulaşım hizmetlerinin çalışmasına bedel olmuştur. Yani kışın 3 gün çalışan iş makineleri yazın 15 gün çalışarak yol açmakta, asfalt sermekte ve temel açmaktadır” dedi. Melikgazi halkına alt yapı, park ve yol çalışması için ayrılan ödeneğin kışın kar ile mücadele için kullanıldığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kar temizleme ve buzlanmaya karşın yapılan harcamaların genel bütçeden desteklenmesi gerektiğini bunun turizm, ziraat, sanayi yatırım ödenek ve destek örnekleri bulunduğunu kaydetti.



Başkan Büyükkılıç, yoğun kar yağışlı günlerde hiçbir yolun kapalı kalmaması için 250 civarında araç ve iş makinesinin görevlendirildiğini de sözlerine ekledi.

İHA