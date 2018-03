MEMDUH BAŞKAN’IN ‘EKMEK TEKNESi’

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile ilçe genelinde başlatılacak kampanya ile ekmek israfını önleyici çalışmalar yapacaklarını söyledi. Günümüzde özellikle şehir hayatında israfın büyük önem taşıdığını, bunu sadece ekmek ile değil, günlük kullanılan yemek atıkları, elektrik, su gibi bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Teknoloji çağı, bilgi çağı derken bireylerin tüketim alışkanlıkları değişti. Ancak üretimdeki denge ile tüketim de israf tezatlık oluşturmaktadır. Özellikle büyükşehirlerde her gün binlerce ekmek çöpe gitmektedir. Diğer taraftan ise dünyanın birçok yerinde çöpten yaşamını devam ettiren insanları görmekteyiz. Ancak Anadolu'da bu böyle değildir. Çünkü Anadoluluk; israf etmemek, artanı değerlendirmek ve paylaşmak demektir. Herkes bilir ki, Anadolu da artan ekmeklerle yemekler yapılır, tatlılar yapılır. Özellikle şehrimiz için Ekmek mantısı yemeği çok meşhur olup, ekmek mantısı bu yaşam biçimimin bir yansımasıdır" dedi.



300 MİLYONLUK TASARRUF

Kampanya tahmini olarak 300 milyon lira tasarruf elde edileceğini kaydeden Büyükkılıç, halkın bu konuda daha bilinçli davranması için afiş, broşür ve kitaplar bastırarak vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti. Büyükkılıç, yaşamın her aşamasında israfa önem verdiklerini, bu amaç ile belediye olarak kamuoyunu aydınlatıcı ve bilinçlendirici etkinliklerde bulunduklarını sözlerine ekledi.



İSRAF BÜYÜK BOYUTTA

Büyükkılıç, "Tarlada da israf büyük boyutlara ulaştı. Sebze ve meyvenin dörtte biri tüketilmeden kaybediliyor. Meyve ve sebzelerde toplama sırasında yüzde 4-12, taşıma sırasında yüzde 2-8, pazara hazırlık evresinde yüzde 5-15, depolamada da yüzde 3-10 civarında israf yaşanıyor. İsraf ettiğimiz gıda maddeleriyle Suriye'nin tamamı doyar, Türkiye'de 60 hastane, 120 okul yapılır" dedi. İsraf önlenirse ekmeğe zam yapılmasına gerek kalmayacağını vurgulayan Büyükkılıç, buğday ithalatının da önüne geçilebileceğine işaret etti. Kişi başı günlük 40 gram ekmeğin israf edildiğini, ekmek israfını önlemek için toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiğini belirten Büyükkılıç, "Araştırmalar bir yılda israf edilen ekmeğin parasal karşılığı ile 5 kişilik 200 bin aile bir yıllık geçimini sağlar, 320 bin asgari ücretli kişi bir yıl boyunca maaş alabilir, 100 yataklı 160 hastane yapılır, yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 35 havaalanı, 16 derslikli bin okul yapılabilmektedir" diye konuştu.



81 MAHALLEYE 'EKMEK TEKNESİ'

Melikgazi Belediye Başkanı Mehduh Büyükkılıç, kampanya kapsamında özelikle çarşı içi ve yoğun nüfusun bulunduğu alanlara, sitelere, alışveriş merkezlerine 81 mahalle muhtarlıklarına, okullara ve lokantalara konulmak üzere 'ekmek teknesi' olarak adlandırdıkları kutular koyacaklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Artık kalan ve bayat olarak atılan ekmekleri toplayarak soksak hayvanlarının beslenmesinde kullanacağız. Şehrimizde faaliyet gösteren hayvan dernekleri ile paylaşacağız. Özellikle bu kış aylarında sokak hayvanların gıda beslenmesinde bu çalışmanın önemi artmaktadır. Bir taraftan ekmek israfını önleyici çalışma yaparken diğer taraftan artık ekmekleri toplayarak sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanacağız. Bu çalışma büyük beğeni ve takdir gördü. Bir çok yerel yönetim bu projemizi paylaştı. Bu bizim için gurur verici" diye konuştu.

Kaynak: SABAH