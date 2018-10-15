Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 7 yatırım hakkında bilgiler verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Meydanında halka hitap ederek bir dizi açılış için şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Melikgazi Belediyesi yatırımları hakkında bilgiler verdi. 

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 7 yatırım hakkında bilgiler verdi

Kayseri Valiliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılama esnasında kısa bir sürü sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanında Kayserili hemşerimize hitap eden ve bir dizi toplu açılışı için şehrimize gelmiştir. Bu toplu açılışlar içinde Yedisi Melikgazi Belediyemizin yatırımlarıdır. Bu yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanımıza her bir yatırım için açıklamalar da bulunduk ve bilgilendirdik” dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kayseri’ye dolayısı ile bölge şehre vermiş olduğu katkı, hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiğini söyledi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi BelediyesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.