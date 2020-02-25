MİMER vatandaşa çözüm üretiyor

Palancıoğlu, “Melikgazi İletişim Merkezi 2017 yılında faaliyete geçmesine rağmen bugüne kadar 256 bin başvuru işlemini gerçekleştirerek, belediye birimlerin büyük hizmetini adeta tek başına sırtlanmıştır” diye konuştu.

2019 yılında birimlere gelen talep, istek, bilgi alma, şikayet ve yönlendirme gibi birçok başvurunun ilgili birimler vasıta ile çözüme ulaştırıldığını belirten Başkan Palancıoğlu, “Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Melikgazi İletişim Merkezi çok başarılı bir çalışmayı gerçekleştirdiği gibi birçok belediye ve yerel yönetimlerce örnek alınmış, iradeciler tarafından gezilmiş ve çalışma yönetmeliği istenmiştir çünkü Melikgazi yaparsa iyisini yapar. Melikgazi İletişim Merkezi 2017 yılında faaliyete geçmesine rağmen bugüne kadar 256 bin başvuru işlemini gerçekleştirerek, belediye birimlerin büyük hizmetini adeta tek başına sırtlanmıştır. En fazla başvuru imar birimi olurken, çevre koruma, ulaşım müdürlüklerine başvuruda bulunulmuş olup; iş ve işlemler yerine getirilerek çözüm odaklı belediyecilik sergilenmiştir” dedi.

