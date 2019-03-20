Muhsin İlyas Subaşı Kütüphanesi açıldı

Eğitime ve kültüre çok önem verdiklerini ve geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ülkemizde çok az sayıda bulunan ancak ilimizde tek olan şahsı kütüphanesi hizmete açtık. Yazar, gazeteci ve bir kültür insanı olan Muhsin İlyas Subaşı'nın kendisine ait olan 12 bin özel kitaplığını belediye olarak teslim aldık. Erenköy Mahallesi’nde tek katlı 200 metrekare bir alanlı binayı kendisine tahsis ettik. Kitaplar tasnif edildi ve hizmet vermeye başladı. Ayrıca bilgisayar ve Wİ-Fİ bağlantısı ile gençlerin bulaşma haline getirmeye çalıştık. Araştırmacılar ve kitapseverler için yapılan bu çalışma ile bir çalışmanın ilk etabını gerçekleştirdik. Bundan böyle bu tür semt kütüphanelerin açılmasını öncülük edeceğiz ve destek sağlayacağız” dedi.







Kişilere mahsus yılların birikimi olan bu tür özel kitapların bir hazine olduğunu, birçok eserin antika değeri ve özel koleksiyon eserleri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi Erciyes Üniversitesi karşısında olan Muhsin İlyas Subaşı Kütüphanesi'nin öğrencileri, üniversite sınavına hazırlananları, tarih araştırmacılarını, şehir araştırmacılarını ve kitap dostlarına hizmete hazır olduğu sözlerine ekledi.