Muhtarlar Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Muhtarların mahalleli ile aralarında gönül köprüsü vazifesi gördüğünü, yatırım ve planlamada görüşlerinin mutlaka alındığı belirten Başkan Büyükkılıç, “Muhtarlarımız mahallelerin sorunlarının en aza indirgenmesi, semt sakinlerinin huzur ve güven içerisinde ikamet etmelerini sağlamak için fedakârca görev yapıyor. Melikgazi Belediyesi olarak her ay muhtarlarımızla toplantı yaparak sorun ve talepler hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Bunu yaparken alt yapı kurumları temsilcilerini toplantımıza çağırarak sorunları bir bütün olarak ele alıyor ve çözümü noktasında girişimde bulunuyoruz. Her hafta bir mahallemizde ya açılış, ye temel atma ya da yaptığımız hizmetlerin tanıtımını yapıyor, mahalle sakinlerimizle, esnaflarımızla görüşüyoruz. Tabi bu Melikgazi’mizin bir zenginliği, güzelliği olarak göze çarpıyor.2017 yılı da mahalle ayrımı gözetmeden her mahalleye aynı hizmeti zamanında verebilmek için ekibimizle gece gündüz demeden çalıştık, gayret gösterdik. Daha yeşil,daha temiz,daha modern,daha sağlıklı kısacası daha yaşanabilir bir Melikgazi oluşturmak için 2018 yılında da hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak birçok yeni proje ile yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşacağız” dedi.



Melikgazi Belediyesinin referans belediye olmasında çalışanlar kadar çözüm ortakları olarak gördükleri muhtarlarında büyük katkısı bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.