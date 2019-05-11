MUHTARLAR ÇOK ÖNEMLİ Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları ve belediye başkan yardımcıları ile daire müdürleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Palancıoğlu, “Mahalle muhtarlarına büyük önem veriyoruz, çünkü mahallerdeki sorun, istek ve eksiklikleri en iyi muhtarları tespit ederek değerlendiriyorlar” dedi.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 08:32