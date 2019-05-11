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MUHTARLAR ÇOK ÖNEMLİ

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları ve belediye başkan yardımcıları ile daire müdürleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Palancıoğlu, “Mahalle muhtarlarına büyük önem veriyoruz, çünkü mahallerdeki sorun, istek ve eksiklikleri en iyi muhtarları tespit ederek değerlendiriyorlar” dedi.

MUHTARLAR ÇOK ÖNEMLİ
MAHALLE YATIRIMLARI KONUŞULDU
Melikgazi Belediyesi Yemek Salonu’nda gerçekleştirilen iftar yemeğinde daha çok mahalle yatırımlarının konuşulduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan ayının bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu ve toplumda birlik, beraberlik ile kardeşliyle ve barışa vesile olduğunu belirtti. 

BERABER İFTAR YAPILDI
58 mahallesi, 565 bin nüfusu ile Melikgazi’nin, Kayseri’nin en büyük ilçesi olduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Mahalle muhtarlarına büyük önem veriyoruz, çünkü mahallerdeki sorun, istek ve eksiklikleri en iyi muhtarları tespit ederek değerlendiriyorlar. Melikgazi Belediyesi’nin başarı sırrının da, mahalle muhtarları ile koordineli ve işbirliği içerisinde çalışma olduğunu biliyoruz. Hem belediye çalışanları hem de mahalle muhtarları ile birlikte iftar yaptık” dedi.



 

İHA

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