“Mutlu oluyor gurur duyuyoruz”

Türkiye’nin prestijli fotoğraf derneklerinden biri olan İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin (İFSAK) düzenlediği 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında” bronz ve mansiyon ödülü alan eserler ile sanatın ve emeğin ödüllendirildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri’nin ´Makar-ı Ulema´ şehri olarak bilindiğini, bunu da başarıları ile koruduğunu ve yine bilimin, sanatın ve kültürün merkezi olduğunu kanıtladığını söyledi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarışmada ayrıca, 3 adet fotoğrafı da sergileme ödülü alan Uğur Aydın’ı başarılarından dolayı kutladığını söyleyerek, başarılı çalışmalarının devam etmesini diledi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarışmada ayrıca, 3 adet fotoğrafı da sergileme ödülü alan Uğur Aydın’ı başarılarından dolayı kutladığını söyleyerek, başarılı çalışmalarının devam etmesini diledi.
Kurumsal