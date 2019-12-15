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“Mutlu oluyor gurur duyuyoruz”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Aydın´ın “Kalaycı ve Tapınak” isimli fotoğrafının ödül almasından dolayı, “Erciyes Üniversitesi ve şehrimiz adına mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz. Artık şehrimiz kültür ve sanatta kendinden söz ettirmektedir” dedi.

“Mutlu oluyor gurur duyuyoruz”
Türkiye’nin prestijli fotoğraf derneklerinden biri olan İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nin (İFSAK) düzenlediği 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında” bronz ve mansiyon ödülü alan eserler ile sanatın ve emeğin ödüllendirildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Kayseri’nin ´Makar-ı Ulema´ şehri olarak bilindiğini, bunu da başarıları ile koruduğunu ve yine bilimin, sanatın ve kültürün merkezi olduğunu kanıtladığını söyledi.
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarışmada ayrıca, 3 adet fotoğrafı da sergileme ödülü alan Uğur Aydın’ı başarılarından dolayı kutladığını söyleyerek, başarılı çalışmalarının devam etmesini diledi.
 

Kurumsal

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