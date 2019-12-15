“Mutlu oluyor gurur duyuyoruz” Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Aydın´ın “Kalaycı ve Tapınak” isimli fotoğrafının ödül almasından dolayı, “Erciyes Üniversitesi ve şehrimiz adına mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz. Artık şehrimiz kültür ve sanatta kendinden söz ettirmektedir” dedi.

15 Aralık 2019 Pazar 12:43