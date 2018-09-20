Nurihas Mahallesi'nde asfalt yenileniyor

Nurihas Mahallesi’nde Kaski ve Doğalgaz şirketinin yaptığı çalışmaların tamamlanması ile birlikte Melikgazi Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Nurihas Mahallesi şehrimizin istisnai semtlerinden biridir. Çok katlı binaların yükseldiği ve bundan dolayı alt yapısı yenilenen bir mahalledir” dedi.



Başkan Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti: “Sokak aydınlatma ve elektrik hattı tamamen yer altına alınmıştır. Nurihas Mahallesi’nde Gediz, Yavuz, Sipahi ve Hürriyet Caddeleri ile Zümrüt, Sümbül, Sandal, Emek ve Güneş sokakları ile bunlara bağlantılı yollarda çalışma yapıyoruz. Asfaltlama çalışmasının bir an önce tamamlanması için kendi ekiplerimizin yanı sıra müteahhit firmalardan da hizmet satın alıyoruz. 13 bin ton asfalt kullanarak Nurihas Mahallesinin tüm yollarının asfaltı yenilenecek. Güvenli ve seri ulaşımda asfalt yollar önem arz etmektedir.”

Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulanarak, Nurihas Mahallelerinde bu yıl asfalt sorununun olmayacağını sözlerine ekledi.





Haber: Ekrem Nazlı

