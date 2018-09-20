Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nurihas Mahallesi'nde asfalt yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nurihas Mahallesi’nde yenilenen alt yapı çalışması nedeni ile yol yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını bundan dolayı mahallenin tamamında asfalt yenileme çalışması başlattıklarını belirtti.

Nurihas Mahallesi'nde asfalt yenileniyor

Nurihas Mahallesi’nde Kaski ve Doğalgaz şirketinin yaptığı çalışmaların tamamlanması ile birlikte Melikgazi Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Nurihas Mahallesi şehrimizin istisnai semtlerinden biridir. Çok katlı binaların yükseldiği ve bundan dolayı alt yapısı yenilenen bir mahalledir” dedi.

Başkan Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti: “Sokak aydınlatma ve elektrik hattı tamamen yer altına alınmıştır. Nurihas Mahallesi’nde Gediz, Yavuz, Sipahi ve Hürriyet Caddeleri ile Zümrüt, Sümbül, Sandal, Emek ve Güneş sokakları ile bunlara bağlantılı yollarda çalışma yapıyoruz. Asfaltlama çalışmasının bir an önce tamamlanması için kendi ekiplerimizin yanı sıra müteahhit firmalardan da hizmet satın alıyoruz. 13 bin ton asfalt kullanarak Nurihas Mahallesinin tüm yollarının asfaltı yenilenecek. Güvenli ve seri ulaşımda asfalt yollar önem arz etmektedir.” 
Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulanarak, Nurihas Mahallelerinde bu yıl asfalt sorununun olmayacağını sözlerine ekledi.
 

Haber: Ekrem Nazlı
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.