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O tarihte evlenmek için sıraya girdiler

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Nikâh Memurluğunda binlerce nikâh işlemi gerçekleştirildiğini ve 2019 yılının ilk on bir ayında 3 bin 638 nikâh yapıldığını söyledi.

O tarihte evlenmek için sıraya girdiler

Birçok insanın hafızalarda daha kolay kalması ve bir bakıma matematiksel olarak görsel olması sebebi ile 02.02.2020 günü nikâh işlemlerini yerine getirmek için aylar öncesinde talepte bulunduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “02 Şubat 2020 günü özellikli hale getiren ise matematiksel işlemdir. Yani 2. ayın 2. günü nikâh için çok randevu almak istemekteler. Ancak önemli olan eşlerin sevdikleri ile birlikte hayırlı bir ömür sürmeleridir.” dedi.



Belediye olarak 2000 yılından itibaren isteyen çiftlerin nikâhlarını naklen yayınladıklarını böylece şehir dışı ve yurtdışındaki yakınlarında nikâha katılmalarının sağladığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Merkez Nikah Salonu’nda 02.02.2020 günü saat 20.00’de nikah işlemi yapılan çiftlerin video ve fotoğraf çekimlerinin belediyece yapılarak kendilerine hediye edileceğini sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

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