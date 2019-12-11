Önce Kendisi Giydi, Kontrol Etti Sonra Teslim Etti

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve işçilerin katıldığı programla kıyafetleri test ederek işçilere teslim eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Kayserililer her sabah temiz bir çevrede güne başlıyor çünkü bu temizliğin gerçekleştirilmesinde 350 temizlik işçisi akşam 22.00 ile saban 06.00 arası genel temizlik yapıyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın mücadelesini veriyoruz. Temizlik çalışmasının daha etkin, verimli ve koordineli yapılabilmesi için şehri doğu ve batı kısımları olmak üzere iki bölüme ayırdık. Böylece planlama daha dar alanda yapılarak işin verimliliği artmaktadır. Kış mevsimi geldi. Şartlar zorlaşıyor. Sahada çalışan personelimizin daha rahat ve sağlıklı çalışması için kışlık kıyafeti önemli. Bu hafta ilk etapta 350 işçiye kışlık elbise dağıttık. Rabbim hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.” diye konuştu.







Temizlik birimlerinde çalışan personele her yıl iş elbisesi, kaban, ayakkabı, şapka, pantolon, eldiven, ağız maskesi gibi malzemelerin alındığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, temizlik işlerinde çalışanların belli aralıklarla kan örneklerinin alınarak, analizinin yapıldığını ve sürekli sağlık kontrolünden de geçirildiğini sözlerine ekledi.

