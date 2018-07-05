Osman Kavuncu Mahallesinde yollar yenileniyor

Osman Kavuncu mahallesinin Kayseri sanayi bölgeleri ile yerleşim bölgeleri arasında geçiş konumunda olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Osman Kavuncu mahallesinde ilk etapta 2 bin 300 metre uzunluğunda ki sokaklar ile bunlara bağlantılı yollarda 9 bin ton asfalt kullanılacağını belirtti.



Osman Kavuncu mahallesinde yer alan bu yıl yol yenileme ve asfaltlama çalışması adeta yenileneceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Osman Kavuncu Mahallesinde asfaltlama çalışmasına başladık. Bir sokak ile bunlara bağlantılı yollarının hem yol bakım ve onarımı yaptık. Hem de asfaltladık. Bu çalışmalarımız ile güvenli, seri ve pürüzsüz bir ulaşım sağlanmaktadır. Osman Kavuncu Mahallesinin yolları önemli çünkü Osman Kavuncu bulvarına alternatif tüm yollar şehrin doğu ile batı geçişini yolların dönüm noktasındadır. Bu çalışmaları yaparken her zaman olduğu gibi alt yapıda bütünlük sağlamak için diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirilmiştir.”

