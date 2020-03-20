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Otopark Yönetmeliğinde yeni uygulama

Otopark Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yeni uygulamanın 1 Nisan 2020 tarihinde başlayacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, otopark yönetmeliğindeki bu değişikliğin belediyelerin yapı ruhsatı müracaatı ve diğer işlemlerinde yoğunluk oluşturacağını bunun ise koronavirüsü tedbirleri kapsamında sakıncalı bir ortama zemin hazırlayacağını söyledi.

Otopark Yönetmeliğinde yeni uygulama

Sokağa çıkmama tavsiye kararı, kamuda bireylerin yoğunluğun azaltılması kararı, zorunlu olmadıkça kurum ve kurumlarda işlem yapılmaması gibi alınan birçok karara istinaden Belediye Meclisinin süre uzatımı için ilgili bakanlığına öneri kararı aldığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Koronavirüsünün yayılmamasına ilişkin birçok ciddi tedbir ve kararlar alınmaktadır. Bu kararlar çerçevesinde Otopark Yönetmeliği ile ilgili olarak işlemlerde yoğunluğun en aza indirilmesi öngörülmüştür.

Koronavirüs önlemlerine destek verilmesi için bahse konu yönetmeliğin yürütülmesinde yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başlayacak olan yönetmelik ile uygulamanın Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği içerisinde çözülmesi için yetkinin Büyükşehir Belediyelerine verilmesi hususunda öneride bulunmuştur” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na öneri kararının oybirliği ile alındığını sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

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