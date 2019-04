Özhaseki’den Palancıoğlu’na Ziyaret AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette Melikgazi Belediyesine her gelişinde duygulandığını ama yine her zaman gurur ile andığını ifade eden Özhaseki, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Melikgazi Hizmet ve yatırımlarının artarak devam edeceğini ve yine her zaman referans belediye diye örnek gösterileceğini söyledi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:01