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Palancıoğlu: “2. Dönem yaz okulu kayıtları devam ediyor”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2019 yılı 2. dönem yaz okullarına kayıtların devam ettiğini söyledi.

Palancıoğlu: “2. Dönem yaz okulu kayıtları devam ediyor”

 Kayıtları devam eden 2. dönem yaz okulu kurslarının 05 Ağustos 2019 Pazartesi günü başlayacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "5 Ağustos 2019 Pazartesi günü 34 branşta ve 14 ayrı sosyal ve spor tesislerde açılacak olan kurslara yine yoğun ilgi gösterilmektedir.” dedi.

Çocukların kişisel gelişimini sağlayacak olan değerler eğitimi, liderlik eğitimi, kişisel gelişim, sosyal hayatta iletişim gibi özel dersler aldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, seçmeli derslerde ise drama, satranç, el sanatları, tiyatro gibi yetenek derslerinin verileceğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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