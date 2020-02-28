Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu: “Acımız çok büyük”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Palancıoğlu mesajında, “Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük” dedi.

Palancıoğlu: “Acımız çok büyük”

Başkan Palancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dün Regaip Kandili gibi mübarek bir gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib’de görev yapan askerlerimize, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Bu millet her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden her türlü terör örgütünün kökü kurutulacaktır. Tek yürek tek bilek olmamız gerekiyor. Bütünleşip, kenetlenmemiz gerekiyor. Bu kapsamda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin ve devletimizin başı sağ olsun."



Haber: Erkinbeğ Uygurtürk

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.