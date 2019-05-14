Palancıoğlu Akıllı Şehir Forumu’nda

Dünya de artık şehirlerin teknoloji ve bilgisayar destekli Akıllı Şehirler sistemi ile yönetildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Akıllı Şehircilik uygulamalarını örneklerini ve son teknoloji ürünleri incelediğini ve bu konuda uzman kişiler ile şirket yöneticilerin konuşmacı olarak bilgiler verdiğini kaydetti.







Dünya’da önemli şehirlerin artık tek merkezden ve 24 saat esasına dayalı olarak hizmet verdiğini ve Melikgazi’nin de akıllı şehir yönetimi için gerekli teknik alt yapısının hazır olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda; "Güney Kore’nin başkenti Seul 2015 yılında en iyi akıllı şehir seçildi. Trafik sorununu çözmek için akıllı taşıma sistemleri ve akıllı trafik lambaları devreye sunuldu. Güvenlik kameraları ve polis iş birliği ile şehir suç oranını düşürüldü. Su projesi ile otomatik olarak parkların sulanması sağladı. Telefonlar için uygulamalar yaptırarak vatandaş ile iletişimini üst düzeyde tuttu ve geri bildirimler ile sürekli kendini geliştirdi. Kent yöneticileri olarak bu tür bir uygulamayı şehrimizde gerçekleştirmek istiyoruz.”







Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’nin bir bölge şehri olduğunu ve her geçen gün nüfusunun artığını bu neden ile trafik, asayiş, aydınlatma, su tüketimi, atıkların toplanması ve enerji gibi konularda planlama yapılarak dijital olarak yönetilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

