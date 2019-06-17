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Palancıoğlu, Avrupa Birliğinin Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katılacak

Brüksel’de Avrupa Birliğinin, Bölgeler Komitesince 18-19 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Çalışma Gurubu toplantısına iştirak edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu toplantıda Türkiye’den beş Belediye Başkanı’nın temsil edeceğini söyledi.

Palancıoğlu, Avrupa Birliğinin Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katılacak

Avrupa Birliği, Türkiye Çalışma Gurubu toplantısının iki gün süreceğini ve Türkiye’den İzmir Büyükşehir, Burdur, Edirne, Melikgazi ve Akyurt olmak üzere beş Belediye Başkanının davet edildiğini bildiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Öncelikle Türkiye’den Melikgazi Belediyesi’nin davet edilmesi çok anlamlı ve önemlidir. Çünkü Melikgazi Kayseri şehrinin lokomotifi olduğu gibi çalışma ve yatırımları ile referans bir belediyedir. Melikgazi yapıyorsa iyi proje veya yatırımdır; algı ve gerçeği bulunmaktadır” dedi.

Genç İşsizlikle Mücadele Stratejileri ve Yerel Yönetimlerin Dâhiliyeli konusunda tebliğ sunacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa birliğindeki konuşmasını İngilizce olarak gerçekleştireceğini kaydetti. Mustafa Palancıoğlu, bu toplantının sonuçlarını Türkiye’deki belediyelerin bilgisine sunulacağını sözlerine ekledi.
 

İHA

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