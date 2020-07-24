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Palancıoğlu, Ayasofya Camii açılışına katıldı

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazı kılmak için İstanbul'da bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar ibadete açılmasını sağlayan vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Sultan Ahmet Meydanı’nda namaz öncesi bir açıklama yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bugün Sultan Ahmet Meydanı’nda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeyiz. Uzun hasretten sonra, bugün vuslat günü. Ayasofya bugün Kur’an sesleri, ilk Cuma namazı için sabırsızlanan yürekler ile doldu. Burada bugün Cuma namazımızı kılarak açılışa şahitlik edeceğiz. Rabbim Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten razı olsun. 86 yıldır boynu bükük olan Ayasofya bugün Cuma namazı ile tarihi güne tanıklık edecek ve bizde buna şahit olmaktan oldukça gururluyuz, mutluyuz. Tekrar inşallah cami olarak işlevini devam ettirecek. Rabbim ülkemizi her zaman payidar etsin. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

İHA

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