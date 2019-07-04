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Palancıoğlu “Başarı ödüllendirilmeli”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak, dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Palancıoğlu “Başarı ödüllendirilmeli”

LGS'de dereceye giren öğrenciler, İlçe Milli eğitim Müdürü, Okul Müdürleri ve öğretmenleri ile birlikte Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrencilerin ülke genelinde dereceye girmesinin kendilerini gururlandırdığını, elde edilen başarının diğer öğrencilere de örnek ve teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Öğrencilerimiz Besey Yazıcı ve Sudenaz Duran, LGS’de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alıp ülke genelinde dereceye girdiler. Öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azimle ve aynı kararlılıkla çalışarak yeni başarılar kazanacaklarına eminim" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, öğretmenleri ve ailelerinin de yer aldığı ziyaret, Dr. Mustafa Palancıoğlu öğrencilere çeşitli hediyelerle ödüllendirmesi ile sona erdi.
 

İHA

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