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Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ilinin banka, alış veriş, kuyumculuk, giyim ve toptan gıda gibi her türlü ticaretin Cami Kebir Mahallesinde gerçekleştiğini bu açıdan bu bölgenin Kayseri'nin adeta ticaretin kalbi olduğunu söyledi.

Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını Ziyaret Etti

Cami Kebir bölgenin bir ticaret alanı olduğunu ve gündüz itibari ile özelikle yaz aylarında ve hafta sonunda nüfus yoğunluğunun çok fazla olan bu bölgenin Bölge şehir Kayseri için önemli olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Alışverişin ve ticaretin kalbi Cami Kebir Mahallesidir. Çünkü yerleşmiş bir kültürün mirasını taşımaktadır. Ticaret merkezi olması yanında Cami Kebir Camisi, Kapalı Çarşısı, Vezirhanı, Pamuk Han gibi tarihi mekanlara ev sahipliği yapmaktadır. Kazancılar Çarşısı kuyumculuğun merkezidir. Modern alış ve çok katlı çarşıları ile eski ve yeni ticaret merkezi aynı anda hizmet vermektedir. Gündüz nüfusu adeta patlama yapmaktadır. Bölge Şehri Kayseri için ayrı bir önem arz eden Cami Kebir Esnafımızı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdik. Çünkü bizim için vatandaşın memnuniyeti çok önemlidir" dedi.



Belediye çalışma ve hizmetleri ile bölgenin ticaret ve ekonomisine yön verdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, Cami Kebir esnafı ile yapılan sohbet ve gezinin çok yararlı olduğunu çünkü bu tür geziler ile hizmette bütünlük sağlandığını sözlerine ekledi.



 

İHA

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