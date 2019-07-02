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Palancıoğlu, Doğru Tercihlerin Adresi “Melikgazi"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, LGS sonuçlarının açıklanması ile öğrenci ve velilere doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı olabilmek için İletişim Merkezinde Tercih Danışma Merkezi oluşturulduklarını söyledi.

Palancıoğlu, Doğru Tercihlerin Adresi “Melikgazi"

LGS sınav sonuçları kapsamında açılan Tercih Danışma Merkezi'nin 01-12 Temmuz tarihleri arasında hizmet vereceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa PalancıoğluMelikgazi Belediyesi, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi ile ortak bir çalışma yaparak Tercih Danışma Merkezi oluşturduk. Görevli uzmanlar tarafından öğrencilere ve velilere sınav sonuçlarına göre tercih edecekleri eğitim kurumları hakkında bilgilendiriyor ve uygun tercih sıralamaları veriliyor. 12 gün süre ile öğrencilere Tercih Danışmanlığı konusunda hizmet verilecek. Melikgazi belediyesi olarak eğitimin her aşamasında varız ve bunun için gereken her türlü hizmete ve yatırıma hazırız” dedi.
Sınava hazırlık kadar sınav sonuçlarının doğru anlaşılıp değerlendirilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ana sınıfı ve ilkokuldan başlayarak, lise ve üniversiteye giriş tercih hizmetine kadar eğitim tüm aşamasında yer aldıklarını sözlerine ekledi.
 

İHA

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m ,k 5 saat önce

hizmette sınır yok dediler geleli 4 ay pldu palancaoglu hala hizmet göremiyoruz yıldırım beyazıt mh. tabya sok da kanalisyon çalışması oldu 2018 .11 ayda hala asfaatlanmadı palancaoglu tozdan topraktan duramaz olduk evlerimizin içi tozdan geçilmiyor o mahallede birde suriyeli bakkal var toz toprak içinde kalıyor başkan çocuklarımız alış veriş yapıyor saglıklı olmuyor tozu topragı yiyor biran önce asfaatlanması

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