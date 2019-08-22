Palancıoğlu ERÜ’yü tebrik etti

Sıralamada Erciyes Üniversitesi’nin de yer almasının önemli bir başarı olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her zaman ki gibi üniversitemizin bu başarısından onur duyduk, gururlandık. Zaten hem Kayseri, hem Erciyes Üniversitesi bunu hak ediyor” dedi.



Türkiye üniversiteleri arasında ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıyı kanıtladığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, yüzyıllardır Kayseri’nin ’Makar-ı Ulema’ şehri ünvanlıyla bilindiğini bugün de bu unvanını koruduğunu, yine bilimin merkezi olduğunu söyledi.



ARWU 2019 sıralamasında Türkiye'den 12 üniversite yer aldığını ve Türkiye'deki 11 araştırma ve 5 aday üniversitenin durumlarının incelendiğini belirten Palancıoğlu, “Şahsım ve Kayseri adına Erciyes Üniversitesi’nin bu başarısına kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm mensuplarını ve yöneticilerini bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

