Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu ERÜ’yü tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Shanghai Ranking Consultancy tarafından yayımlanan ARWU (Academic Ranking of World Universities) 2019 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na giren Erciyes Üniversitesi’ni tebrik etti.

Palancıoğlu ERÜ’yü tebrik etti

Sıralamada Erciyes Üniversitesi’nin de yer almasının önemli bir başarı olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her zaman ki gibi üniversitemizin bu başarısından onur duyduk, gururlandık. Zaten hem Kayseri, hem Erciyes Üniversitesi bunu hak ediyor” dedi.

Türkiye üniversiteleri arasında ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıyı kanıtladığını ifade eden Başkan Palancıoğlu, yüzyıllardır Kayseri’nin ’Makar-ı Ulema’ şehri ünvanlıyla bilindiğini bugün de bu unvanını koruduğunu, yine bilimin merkezi olduğunu söyledi.

ARWU 2019 sıralamasında Türkiye'den 12 üniversite yer aldığını ve Türkiye'deki 11 araştırma ve 5 aday üniversitenin durumlarının incelendiğini belirten Palancıoğlu, “Şahsım ve Kayseri adına Erciyes Üniversitesi’nin bu başarısına kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm mensuplarını ve yöneticilerini bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.
 

Haber: Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.