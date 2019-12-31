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Palancıoğlu: “Fidan değil, ağaç dikiyoruz”

Melikgazi Belediyesi olarak ağaçlandırma çalışmalarına büyük hızla devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi Kanal caddesinde Meclis Üyeleri ile başlayan ağaç dikme çalışmasının belediye çalışanları ile devam etiğini ve 120 ağacın toprak iye buluşturulduğunu söyledi.

Palancıoğlu: “Fidan değil, ağaç dikiyoruz”

Belediye de 20 yıl üstü hizmet veren çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte ağaçların 10 metre civarında olduğunu dolayısı ile bu ağaçların ilkbahar da yeşermesi ile yeşil bir kuşak oluşacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, her bir çalışanın üstünde ismi yazılı olan plaketlerin ağaçlara asılması sureti ile bir bakıma ağaçları zimmetlediklerini kaydetti.



Doğal yeşil alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar ile Melikgazi’nin yeşil bitki örtüsü ile çevrelendiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, ağaçları katılımcı belediyecilik örneği ile sivil toplum kuruluşları, mesleki oda ve dernek üyelerin katılımı ile devam ettirileceğini sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

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