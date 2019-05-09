Palancıoğlu “Gönüller iftar yemeğinde buluştu”

Melikgazi Belediyesi Yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde misafirleriyle tek tek ilgilenen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; yoğun bir iş ve mesai sonrası ramazan ayının maneviyatı içinde Melikgazililer ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şu açıklamalarda bulundu;

‘’Melikgazi Belediyesi olarak her alanda Melikgazililere hizmet vermeye çalışıyor ve şehrimiz için yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Gönül belediyeciğimiz ile gönülleri kazandık. Kazanılan bu gönülleri memnun etmek için spor, eğitim, sağlık ve kültür gibi her alanda yatırım yapıyoruz. Yol, asfalt artık bizler için rutin hizmetlerdir. Yoğun mesai içerisinde hep birlikte bir olmak için ise içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında bir arada olalım istedik. Gösterdiğiniz yoğun ilgi ve katılıma teşekkür ederim. Bu sofrada edeceğimiz dualar; inşallah başta ailelerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm insanlığın sağlık, huzur ve barışına vesile olur''

Gerçekleşen iftar programında görev alan herkese teşekkür eden Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Aileleri ile birlikte iftar yemeğine katılan Melikgazililer ile birlikte hatıra ve selfi fotoğrafı çektirdi.

Sıcak ve samimi paylaşımların gerçekleştiği iftar yemeği çay servisinin ardından son buldu.

