Palancıoğlu: “Gönüllü Turizm Elçileri Kayseri'ye Geliyor"

Kayseri üniversitelerinde okumak için gelen öğrencilerin ailelerin merakta kalmayacağını, çocuklarının Kayserililere emanet olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan, zengin kültür ve folklor değerleri olan, planlı ve modern şehirciliği ile misafirperver bir ilde yaşayacaklarını söyledi.



Kayseri’nin planlı yerleşimi ile şehircilik açısından örnek gösterilen bir Anadolu bölge şehri olduğunu ve hava, kara ile demiryolu ulaşım ağına sahip olup şehirlerarası ulaşımın kolay gerçekleştiğini ifade eden Dr. Palancıoğlu, “Bilgi birikimi ve zorlu bir çalışma isteyen bir sınavı kazanmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyor ve Kayseri’yi tercih ettikleri için de ayrıca teşekkür ederim.” dedi.

