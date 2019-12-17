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Palancıoğlu güne Camikebir'de başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, güne Camikebir'de sabah namazı ile başlayarak sonrasında işyerini yeni açan esnafa ruhsat verdi.

Palancıoğlu güne Camikebir'de başladı

Gıda sektörüne büyük önem verdiklerini ve ilçede hazır yiyecek satan esnafı sürekli denetlediklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sabah namazından sonra hayırlı bir işe imza attık. Esnafımıza iş yeri ruhsatını verdik. İlçemizde vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla sürekli denetim yapıyoruz. Kurallara uygun üretim yapan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımızı yakından ilgilendiren her konuda olduğu gibi gıda üretimi ve denetiminde de aynı hassasiyeti sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm esnaflarımıza hayırlı işler dilerim.” dedi.



Melikgazi için projelendirdiği “Esnaf Masası” uygulamasının uygulamaya geçtikten sonra Türkiye’ye örnek olacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:
“Esnafların dilek, talep ve yaşadıkları sorunları belediye bünyesinde kuracağım 'Esnaf Masası' aracılığı ile çözüme bağlayacağız. Esnafımızla etkili bir iletişim kanalı oluşturacağız. Esnafımızın sorunlarını çözecek, bir arabuluculuk gibi hizmet verecek, aynı zamanda esnafa vizyon katacak, yeni yatırım ve ticaret alanlarına yön verecek, kişisel bakımdan satış ve pazarlamaya kadar çeşitli eğitimleri içeren bir esnaf masası kuracağız. Esnaf Masası devlet destekleriyle ilgili bilgiler de verecek. Esnaflarımızın sorunlarını, esnaftan gelen bilgi ve önerilerin ışığında çözeceğiz. Ulaşım ve otopark esnafımızı etkileyen ana sorunlar. Bunları acilen masaya yatırıp kent merkezlerini canlandıracağız.”
 

Kurumsal

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