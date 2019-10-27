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Palancıoğlu 'Güvenli İnternet Tırı'nı ziyaret etti

Öğrencilerin teknolojiyi keyifle deneyimlemelerine ortak olan Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Güvenli İnternet Tırı Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Kayseri’ye geldi.

Palancıoğlu 'Güvenli İnternet Tırı'nı ziyaret etti

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan internet tırını ziyaret eden ve öğrencilerle buluşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, tırdaki teknolojik faaliyetleri inceleyerek öğrencilerle zaman geçirip bol bol fotoğraf çekindi. Öğrencilere teknolojiyi tüketmek yerine üretmelerini tavsiye eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları ifade etti;
"Melikgazi Belediyesi olarak bizimde böyle benzer bir projemiz olan ‘Akıl Küpü Bilgilendirme Otobüsü’müz var. İçinde birçok eğitimin verileceği otobüsü çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Bizim ev sahipliğimizde Kayseri’ye gelen internet ve teknoloji tırı 4 gündür öğrencilerimize farkındalık oluşturdu. Öğrencilerimiz hem eğlendi hem öğrendi. Teknolojiye ulaşma fırsatı kısıtlı olan çocuklara, teknolojinin fırsatlarını sundu. Teknoloji ile iç içe olan çocuklar ise, interneti bilinçli, güvenli ve etkin kullanmayı öğrendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Güvenli İnternet Tırı için emek veren arkadaşlarıma teşekkür ederim.”
 

Kurumsal

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