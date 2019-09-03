Palancıoğlu: “Hayvan sevgisi mevsimlik olmamalı”

Özellikle yaz aylarında bağ ve sayfiye alanlarına sezonluk taşınan ailelerin yazlıklarında köpek sahiplendiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, bu evcil hayvanların sürekli sahiplenilmesi gerektiğini sezonluk kedi ve köpek beslemenin yanlış olduğunu kaydetti. Sonbaharda bağ ve sayfiye alanlarında başıboş köpeklerin artmasının temelinde bu tür davranışların bulunduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yaz aylarında aileler çocuklarını kırmamak için ve yerlerinin de müsait olması ile köpek sahiplenmesi yapmaktadır. Ancak kış aylarında şehre taşınınca bu sahipli hayvanlar ya bağ evlerine hapis edilmekte ya da daha kötüsü başıboş bırakılmaktadır. Bu son derece yanlış bir uygulamadır. Bu açıdan ailelerin bu konuda hassas olmalarını istiyoruz” dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, sahiplenilen kedi ve köpeklerin tekrar barınma evlerine iade edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

