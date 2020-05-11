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Palancıoğlu hem tıraş oldu, hem siperli maske dağıttı

Melikgazi’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden hizmete girdi.

Palancıoğlu hem tıraş oldu, hem siperli maske dağıttı

Sabah erken saatlerde berberine uğrayarak hem tıraş olan hem de berberlere siperli maske dağıtan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler 50 gün sonra bugün 11 Mayıs’ta iş başı yaptı. Kontrollü normalleşme kapsamında açılan berberlerimiz ilk müşterilerini almaya başladı. Berberlerimiz uzun zamandır sıkıntı yaşıyorlardı. Darısı lokantacı kardeşlerimize inşallah. Belediye olarak 400’ün üzerinde berber ve kuaföre maske, siperli maske ve eldiven dağıtımı yaptık. Bende bugün randevumu aldım, tıraşımı oldum. Berber ve kuaförlere randevulu gelin, çünkü belli sayıda insana hizmet verilecek.



Kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ve berberler dezenfekte edilecek” dedi.

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ise odalarına ve berberlere vermiş olduğu destek ve dezenfekte çalışması için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür etti.


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