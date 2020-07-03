Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu, Hisarcık'ta

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de eşlik ettiği programda Hisarcık Mahallesini ziyaret ederek, Hisarcık Spor Kompleksi’nde Cuma namazını kıldılar.

Palancıoğlu, Hisarcık'ta

Hisarcık’taki ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de katıldı.

Her mahallede gayretle hizmet üretmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi’mizin bir bütün olarak geliştiği bir dönemdeyiz. Belediye olarak, Melikgazi ilçe sınırları içerisindeki mahalleler arasında ayrım gözetmeksizin yatırımlar yapmaktayız. Son dönemdeki çalışmalarımızla ilçemizde çok ciddi yatırımlarımız olmaya başladı. Yatırım demek, ilçenin gelişmesi, büyümesi demek. Bir yere yatırım geliyorsa, istihdam sağlanıyor ve zenginleşiyor demektir. Buda sizin kadar beni de mutlu ediyor. Hisarcığımız meşhur kirazıyla da Kayseri’de önemli bir yere sahip. Erciyes kayak ve kış sporların giriş kapısı olan Hisarcık Mahallesi turistler ve Kayseri için son derece önemli. Bizlerde bunun bilincinde olarak çalışıyor ve hizmet üretiyoruz.” dedi.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.