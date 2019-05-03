Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu kapalı çarşıyı ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri’nin banka, alışveriş, kuyumculuk, giyim ve toptan gıda gibi her türlü ticaretin Melikgazi bölgesinde gerçekleştiğini ifade ederek, çarşı bölgesinin Kayseri ticaretinin kalbi olduğunu söyledi. 

Palancıoğlu kapalı çarşıyı ziyaret etti

Osmanlılar zamanında yapılan kapalı çarşılar arasında İstanbul Kapalıçarşı'dan sonra en büyüğü olarak kabul edildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kayseri Kapalı Çarşı bugünün modern alışveriş merkezleri niteliğindedir. Osmanlı'nın yatay alışveriş merkezi ile Kayseri halkına 620 yıldır hizmet vermektedir. Yerleşmiş bir kültürün mirasını bu çarşılar taşımaktadır. Ticaret merkezi olması yanında Kapalı Çarşısı dünya mirası arasında yer almaktadır. Modern alışveriş ve çok katlı çarşıları ile eski ve yeni ticaret merkezi aynı anda hizmet vermektedir. Bölge şehri Kayseri için ayrı bir önem arz eden Kapalı Çarşı esnafımızı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdik" şeklinde konuştu. 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerKayseri HaberKayseri GündemMelikgaziMustafa PalancıoğluKapalı Çarşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.