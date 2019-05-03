Palancıoğlu kapalı çarşıyı ziyaret etti

Osmanlılar zamanında yapılan kapalı çarşılar arasında İstanbul Kapalıçarşı'dan sonra en büyüğü olarak kabul edildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kayseri Kapalı Çarşı bugünün modern alışveriş merkezleri niteliğindedir. Osmanlı'nın yatay alışveriş merkezi ile Kayseri halkına 620 yıldır hizmet vermektedir. Yerleşmiş bir kültürün mirasını bu çarşılar taşımaktadır. Ticaret merkezi olması yanında Kapalı Çarşısı dünya mirası arasında yer almaktadır. Modern alışveriş ve çok katlı çarşıları ile eski ve yeni ticaret merkezi aynı anda hizmet vermektedir. Bölge şehri Kayseri için ayrı bir önem arz eden Kapalı Çarşı esnafımızı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdik" şeklinde konuştu.

