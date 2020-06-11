Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu, Kaymakam Erkaya Yırık’a Melikgazi’ye hizmetleri için teşekkür etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliği'ne atanan Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık'a veda ziyaretinde bulundu.

Palancıoğlu, Kaymakam Erkaya Yırık’a Melikgazi’ye hizmetleri için teşekkür etti

7 yıl görev yaptığı Melikgazi ilçesine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Erkaya Yırık'a teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “7 yıldır Melikgazi’mize hizmet eden değerli Kaymakamımız Sayın Erkaya Yırık Elazığ’a vali olarak atandı. Kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eder ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Elazığ’daki yeni görevinde başarılar diliyorum. Rabbim Elazığ’da da güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

Başkan Palancıoğlu’na temennileri için teşekkür eden Kaymakam Erkaya Yırık ise, “Kayseri’de kaldığım süre içinde buradan çok güzel anılar içinde ayrılacağım. Bizim görev yaptığımız her yer bizim memleketimiz sayılır. Kayseri’de benim memleketim oldu. Elazığ’da benim yeni memleketim olacak. Burada kazanmış olduğumuz bilgi ve tecrübelerle inşallah Elazığlı vatandaşlarımıza da katkı sağlayacak ve hizmet edeceğiz” diye konuştu.



İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.