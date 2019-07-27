PALANCIOĞLU KAYSERİ’NİN GÖĞSÜNÜ KABARTTI

Avrupa Konseyi’nin önemli organlarından biri olan Bölgesel Yönetimler Meclisi’nin üyeliğine Kayseri’den bugüne kadar iki kere üst üste seçilebilen tek isim olarak da tarihe geçen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu göreviyle 47 ülkenin yerel yönetimleri üzerinde incelemeler yapacak ve değerlendirmelerde bulunacak bir isim oldu. Avrupa Konseyi Bölgesel Yönetimler Meclisi üyesi olarak Türkiye’den sadece 6 Belediye Başkanı görev alabildi.



2014-2019 arasında da bu göreve seçilen Palancıoğlu, geçen 5 senelik çalışma süresinde yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı aynı göreve ikinci kere seçildi. Son olarak, Brüksel’de Avrupa Birliği’nin Bölgeler Komitesi’nce 18-19 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye Çalışma grubu toplantısına iştirak eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu oturumda genç işsizlikle mücadele stratejileri ve yerel yönetimlerin katkısı konusunda sunum yaparak, Avrupalı belediye meclis üyelerine önemli bilgiler ve projeler hakkında bilgiler vermiş ve ciddi olarak dikkat çekmişti.

