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Palancıoğlu KGC üyeleriyle bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni (KGC) ağırlayarak, cemiyet üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda basında yapılan çalışmalar, gündemdeki konuların değerlendirmesi yapıldı.

Palancıoğlu KGC üyeleriyle bir araya geldi

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya açıklamasında, “Değerli başkanımız bizimle yakın ilişki içerisinde. Bu ev sahipliğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisi basının her zaman yanında ve destekçisi. Karşılıklı iyi niyetli ilişkilerimizin geliştirilmesini temenni ederim” dedi.

Gazetecilerin yoğun bir çalışma hayatı olduğuna dikkat çeken Başkan Dr. Palancıoğlu ise, “Yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek için bu birliktelikler oldukça fayda sağlayacaktır. Basınımızı seviyor, fırsat buldukça kendileriyle bir araya geliyoruz. Haber desteği konusunda bizlere katkıları için basın yayın organlarımıza teşekkür ederim. Halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlıyorsunuz. Türkiye’de zor şartlar altında çalışıyor ve her türlü fedakârlığı yapıyorsunuz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bu anlamda siz değerli basın mensuplarımızın ve kıymetli ailelerinizin de Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Ev sahipliğinden dolayı Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür eden cemiyet üyeleri, Başkan Palancıoğlu’nun misafirperverliğinden ve samimi sohbetinden oldukça memnun kaldıklarını belirttiler.
 

İHA

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