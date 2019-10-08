Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu: ”Küçükali’de ailelerin sosyal yaşantısı değişecek”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’de kentsel dönüşüm projesi uygulanan semtlerde binalar yükseldikçe bölgenin adeta yenilendiğini söyledi.

Palancıoğlu: ”Küçükali’de ailelerin sosyal yaşantısı değişecek”

Küçükali Mahallesi’nde 32 blokta bin 486 daire inşaatının devam etiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, şu andaki inşaatların yüzde 95 oranında tamamlandığını dolayısıyla bu yılsonunda yeni mahalle çehresinin Melikgazi’ye kavuşturulacağını ifade etti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Küçükali Mahallesi’nde devam eden proje kapsamında mahallenin bundan sonra prestijli semtler arasında yer alacağını değişenin sadece bunlarla sınırlı olmadığını ve ailelerin sosyal yaşamlarının da değişeceğini sözlerine ekledi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.