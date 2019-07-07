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Palancıoğlu: “Mimarsinan‘da eğitime bina tahsis ederek katkı sağladık”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan meydanında yer alan binanın belediye meclis kararı ile eğitime tahsis edildiğini söyledi.

Palancıoğlu: “Mimarsinan‘da eğitime bina tahsis ederek katkı sağladık”

Belediye hizmet binasını olarak hizmet veren yapının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine tahsis ettiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, en önemli konunun eğitim olduğunu bunun için eğitime katkı sağlayacak her projeyi ve talebi değerlendirdiklerini kaydetti.

Belediye Meclisinin Oybirliği ile verilen karar doğrultusunda binanın 10 yıllığına okul olarak hizmet vereceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; Mimarsinan bölgesinde yer alan meydanda bütünlük sağlanarak tarih, çevre ve doğal alanların korunarak bölge halkına hizmet verdiğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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