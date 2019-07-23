Palancıoğlu'na Avrupa Konseyi'nde önemli görev Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlerini temsil eden ve temel organlardan biri olan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 47 Avrupa ülkesinin üye olduğu Avrupa Konseyi Bölgesel Yönetimler Meclis Üyeliği'ne seçildi.

23 Temmuz 2019 Salı 12:05