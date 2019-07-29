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Palancıoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip arabasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Palancıoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesajında şunları söyledi:
"Kahraman Güvenlik Güçlerimizin ülkemizin güvenliğini korumak için terör örgütlerine karşı yürüttüğü devriye görevinde şehit olan hemşerimiz Taha Uluçay kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnanıyorum ki; silah arkadaşları şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak en ağır şekilde misliyle karşılık vereceklerdir. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan bu saldırılar karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak dimdik duracağız. Bu duygu ve düşünceler içinde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyor, şehit düşen aziz kardeşimiz polis memuru Taha Uluçay Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Polis Teşkilatımıza ve tüm milletimize sabırlar diler, Aziz milletimizin başı sağ olsun."
 

İHA

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