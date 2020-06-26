Palancıoğlu'ndan ödül alan gazetecilere tebrik

Ödül törenine katılan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, basın mensuplarını tebrik ederek şunları söyledi:
“Basının toplumu aydınlatma ve haber verme görevini yerine getirdiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Gazeteciler Cemiyeti’nin başarısını, Kayseri medya çalışanlarını ve ödül alan basın mensuplarını kutluyorum. İdarecilerle vatandaş arasında köprü vazifesini yapan basın, yapıcı ve yol gösterici yayınlarla toplumsal gelişmeye de katkı sağlıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren yerel basını hep önemsedik. Basın bizim sesimiz, gözümüz, kulağımız. Basın aracılığıyla haberin doğru bir şekilde milletimize duyurulması çok önemli. Yayınladığı haberlerle bir anda milyonlarca insana ulaşabilen basın, haberin objektif, doğru, seviyeli olması yönünde de önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Yaptıkları güzel ve başarılı işlerle girmiş oldukları bu yarışmada başarılı olan ve ödül alan basın mensubu arkadaşlarımızı tebrik ederim.”
“Basının toplumu aydınlatma ve haber verme görevini yerine getirdiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Gazeteciler Cemiyeti’nin başarısını, Kayseri medya çalışanlarını ve ödül alan basın mensuplarını kutluyorum. İdarecilerle vatandaş arasında köprü vazifesini yapan basın, yapıcı ve yol gösterici yayınlarla toplumsal gelişmeye de katkı sağlıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren yerel basını hep önemsedik. Basın bizim sesimiz, gözümüz, kulağımız. Basın aracılığıyla haberin doğru bir şekilde milletimize duyurulması çok önemli. Yayınladığı haberlerle bir anda milyonlarca insana ulaşabilen basın, haberin objektif, doğru, seviyeli olması yönünde de önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Yaptıkları güzel ve başarılı işlerle girmiş oldukları bu yarışmada başarılı olan ve ödül alan basın mensubu arkadaşlarımızı tebrik ederim.”
Kurumsal