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Palancıoğlu ölüm yıldönümünde Mimar Sinan'ı andı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, unutulmaz eserleriyle her zaman adından söz ettiren Mimar Sinan'ın 432. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Palancıoğlu ölüm yıldönümünde Mimar Sinan'ı andı

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi; "Tarihimizin en önemli simalarından, bir medeniyetin mimarı Mimar Sinan'ın bugün vefatının sene-i devriyesi. Hayatına 93 cami, 52 mescit, 56 medrese başta olmak üzere 375 eseri sığdıran, Osmanlı mimarisinin baş mimarı Mimar Sinan'ı vefatının 432. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Kendisi Ağırnas doğumlu. Mimar Sinan Melikgazi’mizin ve Ağırnas’ın gururu. Hem Türkiye hem de dünyanın en önemli mimarları arasındadır. Bizim için hem eserleriyle hem de yaşantısıyla çok güzel bir örnek olmuştur. En önemli eserlerini 70’li yaşlardan sonra vermiş. Gençlere tavsiyem çalışkanlığı ve eserleriyle bilinen Mimar Sinan’ı kendilerine örnek almalarıdır. O yüzden onun gibi çok çalışalım. Mimar Sinan gibi nice mimarların yetişmesini temenni ediyorum.”
 

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