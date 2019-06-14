Palancıoğlu: “Parklarımız Çocuklarımıza Hazır”

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 843 ayrı park bulunduğunu bu parklardan 282’sinin çok amaçlı ve büyük ölçekli olduğunu, her parkta çocuk oyun alanı ve grubunun bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, parklarda ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahaları bulunduğunu, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığını kaydetti.







Oyun alanların zemini tartan veya sentetik çim

Yaz tatilinde çocukların gönüllerince eğleneceklerini ve oynayacaklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Yaz tatili gelmeden önce belediye olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan parklarda bakım ve onarım gerçekleştirdik. Çocuk oyun aletlerinin bakımını yaptık veya yenileri ile değiştirdik. Spor alanlarında bakım yaptık. Tüm bu çalışmaları çocukların rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde rahatça oyun oynayabilmeleri için yaptık. 84 günlük tatil süresince parkımız çocuklarımızın hizmetindedir. Daha doğrusu 834 parkımızı çocuklarımıza emanet ettik. Gönüllerince eğlensinler ve oynasınlar. Anne ve babaların da gönülleri rahat olsun.”



