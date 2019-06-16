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Palancıoğlu: “Şehirde kesintisiz ve temiz içme suyu önceliğimizdir”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi belediyesi olarak eğitim, emniyet, din ve spor hizmetlerine olduğu gibi içme suyu sağlayan KASKİ’nin gerçekleştireceği hizmetlere de destek ve yardımcı olduklarını bu amaç ile bina tahsis ettiklerini söyledi.

Palancıoğlu: “Şehirde kesintisiz ve temiz içme suyu önceliğimizdir”

Toplumsal dayanışma ve birliktelik açısından gereken hassasiyet ve önem gösterildiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, şimdi de Mimarsinan Bölgesi Kayadibi Mahallesinde yer alan belediyeye ait eski otobüs işletme binasını KASKİ’ye tahsis ettiklerini kaydetti.

Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına her zaman katkı ve destek sağladıklarını sonuç itibari ile Melikgazi’ye hizmet edinildiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi her alanda hizmet veriyor. Melikgazi halkına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sunulması bizim için önemli, bunun için her türlü yardım ve desteği sağlarız. Bu açından Melikgazi Belediyesi her an her yerde hizmet vermektedir. Şimdi de gelişen ve büyüyen buna paralel olarak nüfusu da artan şehrimizde KASKİ için bina tahsis ettik. Mimarsinan bölge barındırdığı nüfus ile önem arz etmektedir ” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclis Kararı ile KASKİ’ye tahsis edilen hizmet binasının bölge halkına hayırlı olsun temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
 

İHA

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