Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Palancıoğlu, Serkent kurban pazarı denetiminde

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı öncesi Mimarsinan Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Serkent mevkiinde yer alan kurban satış pazarını denetledi.

Kurban satış alanında esnaf ve vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak halkın rahat, temiz ve huzur içerisinde kurbanlarını kesebilecekleri ortamlar oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını hatırlattı.



İlçe sınırları içerisinde iki ayrı alanda kurbanlık satış alanı oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
Melikgazi Belediyesi olarak Kurban Bayramı süresince huzurlu ve rahat bir bayram için tedbirler alındı. Kurban satış alanında belediye olarak gerekli çalışmalar yerine getirildi. Düzenli ve steril kapalı alanların oluşmasını sağladık. Sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmaya çalıştık. Bu alan sürekli ilaçlanıyor. Özellikle bu bayramın özelliği gereği temizlik işlerinde çalışan personele takviye ekip ilave ettik. Kurban satış yerleri ile kurban kesim yerlerinde deterjanlı yıkama ve ilaçlama yapılacak. Bu vesile ile öncelikle bu huzurlu bayramları yaşamamıza imkan sağlayan şehitlerimize minnettarlığımı sunmak istiyorum. Şehit aileleri başta olmak üzere gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, Türk milletinin ve tüm İslam Âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.”
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi Belediye Başkanı Mustafa PalancıoğluMustafa PalancıoğluPalancıoğluMelikgazi Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.