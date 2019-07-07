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Palancıoğlu, "Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal belediyeciliği önemsediklerini ve bu amaç ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü oluşturduklarını söyledi.

Palancıoğlu, "Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz"

Yaşlılara, gençlere, engellilere, kimsesizlere ve çocuklara yönelik sosyal sorumluk projeleri gerçekleştirmek daha etkin hizmet vermek istediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belediyelerin artık yol, park ve kaldırım çalışmaları yanında şehirlerde yaşayan birey ve toplumların eğitim, sağlık, kültürel, spor ve sosyal ihtiyaçlarından da sorumlu olduğunu kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak sosyal sorumluk projeleri, hizmete ve yatırımları ile zaten referans olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, genç işsizlere iş imkanı başta olmak üzere istihdam sağlayıcı, ekonomiye katkı veren, toplumsal barışa ve huzura destek olan çalışmalara ağırlık verileceğini sözlerine ekledi.
 

İHA

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