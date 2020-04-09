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Palancıoğlu: Taşlara hayat veren el Mimar Sinan

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, taşlara hayat veren el, Sinan’ın Melikgazi ilçe sınırları içerisinde bulunan Ağırnaslı olması ve burada Mimar Sinan’ın evi ve müzesinin bulunmasının Melikgazi’ye ayrı bir anlam kazandırdığını söyledi.

Palancıoğlu: Taşlara hayat veren el Mimar Sinan

5 asır sonrası bile Mimar Sinan’ın yaptığı camilerin, köprülerin, han, hamamlar ve çeşmelerin hala hizmet vermeye devam etiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimar Sinan’ı Anma Haftası ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;
"Mimar Sinan 90 yıllık ömrüne 375 eser sığdırarak adeta Anadolu’yu eserleri ile nakış nakış işlemiştir. Bugün Mimar Sinan sadece Kayseri, Anadolu ve Türkiye için değil tüm dünya için mimarlık ustası ve dâhisidir. Yapmış olduğu eserlerin gizemi ve ustalığı bugün dahi yeni yeni keşfedilmektedir. Böyle bir dünya insanının ilçe mahallelerimizden Ağırnaslı olması bizim için bir kazançtır. Ağırnas Mahallesi artık bir dünya mirasını bağrında taşımakta ve yaşatmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak bunun için her türlü yatırım ve hizmet yerine getirilmiş ve getirilecektir. Bu kapsamda eserleriyle tarihe imza atan mimarlar sultanı Mimar Sinan'ı vefatının 432. yılında rahmetle anıyorum.”
 

Kurumsal

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