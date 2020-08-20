Palancıoğlu: Temizliğe büyük yatırım yapıyoruz

Yeni alınan araçları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak 2020 yılında araç filomuza birçok iş makinası kattık. Araç filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. Asfalt, park ve ağaçlandırma konusunda yoğun işler yapsak da aynı zamanda da araç filomuzu da zenginleştirdik. Temizlik İşleri Müdürlüğü geri dönüşüm birimimizde hizmet vermek amacıyla 2019 model sıfır kilometre araç aldık. 3 geri dönüşüm aracımızı filomuza kattık. Rabbim kaza bela vermesin. Belediye olarak 600 bin nüfuslu belediyeyiz. 49 tane temizlik işleri ve geri dönüşümde kullandığımız araçlarımız vardı. Melikgazi olarak giderek güçleniyoruz” dedi.









Melikgazi Belediyesi’nin günlük 30 ton geri dönüşüm topladığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:

“Aynı zamanda 500 tona yakında evsel katı atık topluyoruz. 125 aracımız ve 410 personel ile günlük ilçemize hizmet ediyoruz. Dolayısıyla en çok mesai harcadığımız alanlardan biri çöp toplama. Lütfen daha duyarlı olalım. Çevremizi daha temiz tutalım. Almış olduğumuz araçların hayırlı olmasını dilerim. Şuanda 2020 yılında aldığımız araç sayısı 25’i geçti. Daha seri ve daha nitelikli hizmet etmek için yeni nesil araçları ve iş makinalarını filomuza katıyoruz. Her şey Melikgazi’mize daha güzel hizmet için. Temiz bir Melikgazi için lütfen daha temiz olmaya dikkat edelim.”

