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Palancıoğlu: "Trafik Kurallarında Hayat Var"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen yüz binlerce ailenin memleketlerinde bayram yaptığını hatırlatarak, “Dönüş yolunuz uzunda olsa siz siz olan hız yapmayın” uyarısında bulundu.

Palancıoğlu: "Trafik Kurallarında Hayat Var"

Trafik kurallarının uzun bir tecrübe ve birikim sonrasında adeta bir yaşam tarzı haline geldiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Her yıl binlerce vatandaşımızı trafik terörüne kurban veriyoruz. Yaşanan kazaların ve ölümlerin en önemli nedenleri arasında kurallara uymamak, Aşırı hızlı araç kullanmak, dalgınlık, dikkatsizlik ve boş vermişlik yer almaktadır. Bayramlar yaşanan sevinçleri ile hatırlanmalıdır. Ancak, trafikte yapılacak basit bir hata tarifi mümkün olmayan ve unutulması güç acıların yaşanmasına sebep olabilir. O yüzden bayram sevincinin devam etmesi için lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım" dedi.
 

İHA

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